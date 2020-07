Zoon van Amerikaanse rechter doodgeschoten

Zijn 63-jarige vader die op het geluid afkwam, werd eveneens neergeschoten.

De 20-jarige Daniel Anderl, zoon van een prominente rechter Esther Salas in New Jersey, zag zondag dat er een bezorger in uniform van Federal Express voor de deur stond en besloot open te doen.

Rechter Salas was op dat moment wel thuis, maar verbleef in de kelder van het huis, zo schrijft de New Jersey Globe.

Daniel, die rechten wilde gaan studeren in Washington, overleed ter plekke.

Bekende advocaat

Vader Mark Anderl raakte zwaar gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij is een bekende strafpleiter in New Jersey.

Rechter Esther Salas, dochter van een Cubaanse moeder en een Mexicaanse vader, heeft de afgelopen jaren veel leiders van straatbendes in de regio tot lange straffen veroordeeld.

Het is volgens Amerikaanse media onduidelijk wie het echte doelwit was van de aanslag. Salas had de laatste maanden wel vaak bedreigingen gehad, aldus de Globe.

Jeffrey Epstein

Recent heeft Salas de leiding gehad over een lopende rechtszaak die is aangespannen door investeerders van Deutsche Bank die beweren dat het bedrijf valse en misleidende verklaringen heeft afgelegd over zijn antiwitwasbeleid en geen toezicht heeft gehouden op "risicovolle" klanten, waaronder de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, zo schrijft persbureau AP.