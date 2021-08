EU legt komst van Amerikaanse toerist wegens corona weer aan banden

In juni kwamen de EU-lidstaten overeen om Amerikaanse plezierreizigers, aan wie de toeristische sector in Europa veel geld verdient, weer toe te laten. Dat moest de zwaar getroffen branche een opkikker geven. De VS beloofden op hun beurt de weg weer vrij te maken voor de komst van EU-burgers, maar daar is nog niets van terechtgekomen.

Ook niet-noodzakelijke reizen uit Israël, Libanon, Montenegro, Noord-Macedonië en Kosovo worden aan banden gelegd, spraken EU-landen maandag af. Geen enkele lidstaat maakte bezwaar tegen de nieuwe afspraak.

Een EU-land kan daar in de praktijk zelf wel van afwijken. Zo kunnen lidstaten Amerikaanse toeristen blijven binnenlaten die kunnen bewijzen dat ze zijn ingeënt. Maar dat is lastig, omdat de VS geen officiële landelijke coronapas kennen.

Deltavariant

De deltavariant van het virus waart in de VS stevig rond en de voortvarend begonnen vaccinatiecampagne is gestokt. Het aantal overleden coronapatiënten in augustus ligt met ruim 24.000 op het hoogste niveau sinds maart.