Amerikaanse media: ’Trump schepte op met geheime informatie over seksleven van Franse president Macron’

Dat vraagt men zich dezer dagen zowel in Parijs als in Washington D.C. af. Volgens Amerikaanse media bevat het dossier informatie over het seksleven van de Franse president Emmanuel Macron, en schepte Trump daar graag over op.

Trump zou volgens twee bronnen jarenlang graag tegen intimi verteld hebben hoe hij beschikte over sappige details over het seksleven van Macron, opgesteld op basis van informatie verzameld door de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Bekijk ook: Document over huiszoekingTrump zwart gelakt vrijgegeven

Het is niet duidelijk over welke informatie het gaat, en of het om informatie gaat die als staatsgeheim beschouwd wordt. Toch vraagt men zich dezer dagen naar verluidt zowel in Parijs als in Washington D.C. koortsachtig af over welke informatie het gaat, en of er veiligheidsimplicaties zouden kunnen ontstaan door het lekken van de informatie.

Trump staat erom bekend graag op te scheppen dat hij beschikt over bezwarende informatie over vrienden en vijanden, ook als dat niet echt het geval is.