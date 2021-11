De Jonge over QR-controle bij sport: ’Als je je best doet, is het echt te doen’

Door onze parlementaire redactie

Hugo de Jonge Ⓒ ANP

Den Haag - Het zou sportverenigingen moeten lukken om bij de kantine en kleedkamers sporters en bezoekers op een coronatoegangsbewijs te controleren. „Als je effe je best doet, en clubs zijn tot veel in staat, is het echt te doen”, vindt demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid).