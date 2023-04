Extreem geweld in Mexico: bende schiet zeven mensen, onder wie 7-jarig kind, dood in waterpark

Ⓒ ANP / EPA

In een waterpark in Mexico hebben gewapende mannen zaterdag zeven mensen, onder wie een kind, gedood. De feiten deden zich voor in de staat Guanajuato, in het midden van het land. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten gezegd.