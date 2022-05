Zweedse regering vraagt om NAVO-lidmaatschap

Evenals Finland, dat ook toetreding tot de NAVO overweegt, is Zweden al lange tijd neutraal. Sinds de Russische aanval op Oekraïne is onder politici en inwoners de steun voor aansluiting bij de NAVO echter pijlsnel gegroeid. In Zweden spraken de sociaaldemocraten van premier Andersson zich eerder al positief uit over de lidmaatschapsaanvraag. De Finse regering besloot zondag al officieel lid te willen worden, in het vertrouwen dat het parlement daarmee instemt. Dat laatste gebeurt waarschijnlijk deze week al.

Ondanks bezwaren van NAVO-lid Turkije verwacht topman Jens Stoltenberg van het bondgenootschap dat zowel Zweden als Finland snel en soepel kan toetreden. Daar gaan nog wel enkele maanden overheen. Voor de tussenliggende periode bieden NAVO-landen veiligheidsgaranties aan Zweden en Finland, voor het geval Rusland zich agressief opstelt.