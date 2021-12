Premium Het beste van De Telegraaf

Gorinchem krijgt alsnog asielzoekers toebedeeld: ’Andere gemeenten zijn aan de beurt’

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

In het voormalige belastingkantoor in Gorinchem moeten alsnog honderden asielzoekers worden opgevangen. Ⓒ Richard van de Crommert

GORINCHEM - In Gorinchem halen bewoners min of meer de schouders op over de crisisopvang voor enkele honderden asielzoekers in het voormalige belastingkantoor. „Als het moet dan moet het”, zo zeggen voorbijgangers bij het weinig uitnodigende pand aan de Vroedschapstraat in de Gildenwijk. Politiek ligt de kwestie plaatselijk gevoelig.