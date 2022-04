Crimineel Mink Kok gearresteerd in Beiroet

Kok kwam de laatste tijd weer veel in het nieuws, omdat hij vanuit Libanon interviews gaf over de ontwikkelingen in de Nederlandse onderwereld. Hij beschouwde zichzelf als een soort insider en ’allesweter’ over het criminele milieu.

In het Amsterdamse criminele milieu is Kok al decennialang een kopstuk in negatieve zin. Als wapendeskundige en handelaar in drugs en wapens maakte hij naam en faam in de onderwereld. In 1996 en 2000 werd hij veroordeeld voor betrokkenheid bij de handel in wapens en drugs en in 2013 voor smokkel van tientallen kilo’s cocaïne. Justitie vervolgde Kok tevergeefs voor betrokkenheid bij de liquidatie van hasjhandelaar Jaap van der Heiden in Alkmaar in 1993.

De Amsterdamse crimineel, die getrouwd is met een Libanese vrouw, werd in 2011 ook al in Beiroet opgepakt. Hij werd in het land veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een partij cocaïne van 53 kilo. In 2016 kwam hij weer op vrije voeten. Destijds stelde Kok niet naar Nederland te kunnen omdat zijn paspoort in beslag was genomen vanwege een miljoenenschuld bij de belastingdienst. Hij had die schulden vanwege winsten die heeft gemaakt in de jaren negentig. Dat gebeurde in de tijd dat de politie gebruik maakte van een later veel bekritiseerde opsporingsmethode.

IRT

Interregionale rechercheteams (IRT’s) lieten drugstransporten bewust door om zo bij de top van de organisatie van de in 1991 doodgeschoten topcrimineel Klaas Bruinsma te komen. Criminelen waren hiervan op de hoogte en maakten onder de ogen van het Openbaar Ministerie miljoenenwinsten.

In 2018 werd hij gehoord als getuige in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Kok stelde dat Holleeder niet degene was die het in de onderwereld voor het zeggen had. Integendeel, hij was een ’windenmeewaaier’ en een slachtoffer van de omstandigheden. De kwade genius was de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis.

Kopstuk rond Ridouan Taghi

De tweede arrestant is volgens politiebronnen een kopstuk van het criminele samenwerkingsverband rond Ridouan Taghi. Het gaat net als Mink Kok om een Amsterdammer. De actie van de Landelijke Recherche past in het streven om de hele machtsstructuur rond Taghi en andere kopstukken van de mocromaffia af te breken. In dat verband zijn de afgelopen anderhalf jaar in binnen- en buitenland al veel kopstukken gearresteerd.

Beide Nederlanders zijn volgens het OM vermoedelijk betrokken bij grootschalige internationale drugshandel. Tegen hen zijn in een onderzoek door de Landelijke Recherche verdenkingen gerezen van betrokkenheid bij cocaïnetransporten van honderden kilo’s vanuit Zuid-Amerika naar Nederland.

Het spoor naar de verdachten is zichtbaar geworden in onderschepte PGP-berichten van Sky ECC. Deze cryptocommunicatiedienst is begin 2021 door de opsporingsdiensten gekraakt. Een analyse van onderschepte Sky-berichten heeft zicht gegeven op de rol van de 60-jarige verdachte bij de invoer van 370 kilo cocaïne in 2020.

Partij cocaïne vermist

Nadat deze partij in Antwerpen aankwam, raakte de drugsorganisatie het zicht kwijt op de pallets met dozen bananen en cocaïne. De Nederlander was vanuit Libanon vermoedelijk druk bezig om te achterhalen waar de drugs waren gebleven. De vermiste zending werd uiteindelijk in oktober 2020 in Duitsland in beslag genomen in een supermarkt.

De 41-jarige verdachte wordt in verband gebracht met illegale zendingen van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn onderschept.

Aan de Libanese autoriteiten is door het Openbaar Ministerie de uitlevering van beide verdachten gevraagd. Het is nog niet bekend hoe veel tijd deze procedure in beslag zal nemen.