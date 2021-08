Kudde olifanten na jaartje ’roadtrippen’ door steden eindelijk op weg naar ’huis’

Op hun weg zorgden ze voor gevaarlijke situaties in het verkeer en deden zich te goed aan voedsel en gewassen. Maandenlang haalden de lokale autoriteiten alles uit de kast om de schade die de beesten aanrichtten maar zoveel mogelijk te beperken. Maar ondanks vrachtwagens, wegafzettingen en tientallen medewerkers en experts met lokvoedsel lukte het niet om de olifanten op een veilige plek te krijgen.

Nu, na ruim een jaar rondstappen door het zuidwestelijke deel van China, lijken de dieren eindelijk op weg naar de bossen waar ze ooit aan hun ’roadtrip’ van bijna 1000 (!) kilometer begonnen. Het verste punt dat de dieren bereikten lag op 500 kilometer ten noorden van hun oorspronkelijke verbijfplaats. De dieren trokken de buitenwijken van de Chinese miljoenenstad Kunming in, maar besloten vanaf dat moment rechtsomkeert naar het zuiden te maken.

Eindelijk steekt de kudde de Yuanjiang-rivier over. Een terugkeer in stedelijk gebied lijkt daardoor uitgesloten. Ⓒ Reuters

Zondagnacht werd de kudde - van 14 olifanten van verschillende leeftijden en grootte - over een brug over Yuanjiang-rivier gedirigeerd. Daardoor ligt eindelijk de weg open om terug te keren in het reservaat waar ze oorspronkelijk leefden en is een terugkeer in stedelijk gebied uitgesloten. De dieren hebben nog zo’n 200 kilometer te wandelen naar hun leefgebied.

Door de uitdijende land- en stedenbouw in China, krijgen de beschermde Aziatsche olifianten - er zijn er nog maar zo’n 300 - steeds minder leefruimte in het land. Volgens experts verklaart dat waarom de dieren ’aan de wandel’ zijn gegaan.