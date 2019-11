Hirsch Ballin twijfelde over medewerking in zaak-Poch

Oud-justitieminister Ernst Hirsch Ballin Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Oud-minister Ernst Hirsch Ballin twijfelde in 2009 sterk of Nederland moest ingaan op het verzoek van Argentinië om de vluchtgegevens door te geven van Transavia-piloot Julio Poch. Het was duidelijk dat de Argentijnen Poch buiten Nederland wilden aanhouden en berechten voor het uitvoeren van ’vluchten des doods’.