Geld, politie-uniformen en zelfs brievenbussen: dit gaat er veranderen nu Charles koning is

De meest in het oog springende verandering zal waarschijnlijk het uiterlijk van het geld in het Verenigd Koninkrijk zijn. De afbeelding van de koningin Elizabeth, die te zien is op munten en briefgeld, zal echter niet van de ene op de andere dag worden vervangen. Het maken van nieuwe munten en biljetten met het gezicht van koning Charles kan jaren duren. De oude munten en biljetten zullen geleidelijk uit de circulatie worden gehaald.

Op Britse munten zie je de rechterkant van het gezicht van de koningin, maar koning Charles zal de andere kant op ’kijken’. Het is een traditie uit de 17e eeuw om de manier waarop opeenvolgende vorsten worden afgebeeld te wisselen.

Het profiel van koningin Elizabeth is naar rechts gericht. Ⓒ ANP / Zuma Press

Paspoort

Britse paspoorten zullen worden uitgegeven op naam van koning Charles, en de tekst op de paspoorten zal op een gegeven moment worden gewijzigd. Het paspoortkantoor van Hare Majesteit wordt het paspoortkantoor van Zijne Majesteit.

De naam van het paspoortkantoor zal worden aangepast. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

Volkslied

De Britten moeten na 70 jaar hun volkslied weer aanpassen. De tekst van het volkslied wordt al sinds 1745 aangepast, naargelang de Britten een koning of koningin hebben. De afgelopen 70 jaar zongen de Britten ‘God Save the Queen’ bij officiële gelegenheden. Maar straks wordt dat dus ‘God Save the King’.

Politie-uniformen

Politie- en militaire uniformen met het ’Queen's cypher’ - een embleem met daarin de initialen van koningin Elizabeth - zullen in de loop van de tijd waarschijnlijk worden bijgewerkt met het nieuwe King's cypher.

Brievenbussen en postzegels

Postzegels in het Verenigd Koninkrijk hebben op dit moment een afbeelding van de koningin, maar ook hiervan zullen nieuwe afbeeldingen moeten worden gemaakt met het gezicht van de koning. Wederom zullen de postzegels met koningin Elizabeth geleidelijk worden uitgefaseerd.

Op brievenbussen van The Royal Mail staat momenteel de Queen's cypher. Ook dit embleem zal bij nieuwe brievenbussen worden aangepast met de nieuwe King's cypher.