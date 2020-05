Brandweer waarschuwt: laat handgel niet in de auto liggen

„Een fles of tube handgel berg je het beste op in het dashboardkastje en laat deze NIET open en bloot in de volle zon in de auto liggen”, zo schrijft de brandweer Loenen op Facebook.

„De licht ontvlambare handgel kan door de zon opwarmen en in combinatie met reflectie van glas een vlam doen veroorzaken!”

Het is nog niet bekend of er al brand is geweest is door de handgel. Ook plastic flesjes water in de auto zijn gevaarlijk, die kunnen ook vlam vatten.