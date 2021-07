Examenreisje naar Mallorca gooit roet in het eten bij diploma-uitreiking; zo’n veertig leerlingen thuis in quarantaine

Het Goois Lyceum vanuit de lucht. Een vijfde deel van de examenleerlingen kon niet bij de diploma-uitreiking aanwezig zijn. Ⓒ Cyclomedia

BUSSUM - De forse stijging in het aantal coronabesmettingen bij jongeren is terug te zien bij de verschillende diploma-uitreikingen in de regio. Zo’n veertig van de ruim 200 eindexamen leerlingen van het Goois Lyceum in Bussum konden deze week hun diploma niet in ontvangst nemen.