Stormloop op gratis treinreizen in België

De actie om alle inwoners boven de twaalf jaar gratis treinritten aan te bieden is een initiatief van de Belgische regering, bedoeld om de door het coronavirus zwaar getroffen toeristische sector een duwtje in de rug te geven. Het begin van de campagne was aanvankelijk voor juni gepland maar de lancering werd twee keer uitgesteld uit vrees voor overbevolkte treinen in de zomervakantie.

De Belgen kunnen de kaart nog tot 1 oktober aanvragen. Die geeft vanaf 5 oktober recht op twee gratis trajecten per maand.