Vechtende 13-jarige aangehouden met keukenmes in broeksband

Agenten kregen zaterdagmiddag een melding van de ruzie. Bij aankomst van de politie sloegen de jongeren op de vlucht. Eén van hen kon toch nog staande worden gehouden. Bij het fouilleren kwam het steekwapen tevoorschijn.

De tiener is aangehouden en heeft op het bureau een verklaring afgelegd. Het mes is in beslag genomen. De jongen werd in de avond weer vrijgelaten in afwachting van verdere afhandeling van de zaak. Daar zal de Officier van Justitie over beslissen.