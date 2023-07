Premium Het beste van De Telegraaf

Tegen betaling worden gevangenen overgeplaatst naar het ziekenhuis Corruptie El Salvador ondermijnt ’oorlog tegen bendes’

Leden van beruchte gangs zoals MS-13 zitten op de grond in een mega-gevangenis in El Salvador waar plek is voor zo’n 40.000 gevangenen. Door corruptie kunnen de gevangene naar een ziekhuis overgeplaatst worden waar ze familiebezoek kunnen ontvangen. Ⓒ AFP

MEXICO CITY - In El Salvador is de rechterhand van de baas over het gevangeniswezen opgepakt omdat hij tegen betaling heeft toegestaan dat van drugshandel beschuldigde gevangenen de gevangenis mochten verlaten zodat zij familiebezoek konden ontvangen. Dit corruptiegeval tast de geloofwaardigheid aan van de `oorlog tegen de bendes´, die president Nayib Bukele en zijn regering al een jaar voeren. Het strenge gevangenisregime is een belangrijke pijler onder dat beleid.