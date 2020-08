KNMI: code oranje in noorden wegens onweer en hagel

Vooral in het Waddengebied is na middernacht gevaar voor hagelbuien en zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Bovendien kan er veel neerslag in korte tijd vallen. De buien zullen de komende uren de Noordzee optrekken, meldt het KNMI.

Ook de provincies Noord-Holland, Drenthe en het IJsselmeer hebben nog een verhoogd waarschuwingsniveau. Daar geldt code geel.