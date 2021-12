Derde aanhouding in zaak gewelddadige dood man Berkhout

Binnenland

Kopstuk Mocro-maffia Saïd Razzouki overgebracht naar EBI Vught

De man die als rechterhand van Ridouan Taghi wordt gezien, Saïd Razzouki (49), is dinsdagochtend met een vliegtuig in Eindhoven geland. De tweede belangrijkste verdachte van het Marengo-proces zit inmiddels in een cel in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.