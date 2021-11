Terminaal zieke man opgepakt na tonen blote billen voor snelheidscamera: ’Stond op mijn bucketlist’

Darrell Meekcom, onlangs gediagnosticeerd met meervoudige systeematrofie waardoor zenuwcellen in bepaalde gedeeltes van de hersenen afsterven, liet vorige week vrijdag in zijn busje zijn broek zakken voor een mobiele flitspaal in de Engelse stad Kidderminster.

Hij is door deze camera’s meerdere malen betrapt op kleine snelheidsovertredingen - zoals 35 kilometer per uur rijden in een 30km/h-zone - waardoor hij deze fliters een ’toepasselijke’ keuze vond. Maar de lollige actie liep af met een hardhandige arrestatie.

Tuinhek ingetrapt

De man vertelt tegen BBC dat in een korte tijd zes agenten voor de deur stonden bij zijn huis. Ze vroegen of ze binnen mochten komen. Toen Meekcom dat weigerde, werd zijn tuinhek ingetrapt en de agenten gooide hem op de grond en deden handboeien om.

Meekcom vertelde de agenten nog dat hij terminaal ziek is en moeite heeft met ademen. Maar de agenten reageerden daar niet op. Sterker nog: hij zou ook nog een klap tegen zijn hoofd hebben gekregen.

Hij werd gearresteerd op verdenking van gevaarlijk rijgedrag en exhibitionisme. Zijn vrouw heeft het ’angstaanjagende’ incident gefilmd.

Meekcom, die zich onwel voelde en na zijn vrijlating naar het ziekenhuis ging, zegt dat hij het incident heeft gemeld bij Independent Office for Police Conduct, verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over de politie.

„Ik heb geen weerstand tegen de arrestatie geboden en ik vind de reactie volkomen onredelijk gezien de omstandigheden”, zegt de 55-jarige.

Ⓒ SWNS

Gevaarlijk rijgedrag

De politie verklaart tegen de BBC dat de agenten op 5 november rond 13.00 uur een melding kregen van onfatsoenlijke blootstelling op Stourbridge Road. Als reactie daarop bezochten ze de woning in Coley Close met de bedoeling om met een persoon te praten over het incident.

Volgens de politie liep de situatie achter anders waardoor een arrestatie op verdenking van onfatsoenlijk gedrag en gevaarlijk rijgedrag volgde.

Politiecommandant Supt Mark Colquhoun reageert: „Het incident is destijds beoordeeld, inclusief het bekijken van videomateriaal. Ik ben ervan overtuigd dat de agenten passende maatregelen hebben genomen.”

Hij vervolgt: „Het incident heeft vanaf aankomst bij het huis ongeveer 38 minuten geduurd, waardoor het beduidend langer duurde dan lijkt op de video.’’

De 55-jarige man is op borgtocht vrijgelaten, aldus Colquhoun.