Parijs belooft unieke openingsceremonie voor Spelen in 2024

Op 26 juli 2024 worden in Parijs de Olympische Spelen officieel geopend. En dat zal op spectaculaire wijze gebeuren. Niet in het olympisch stadion, wel voor het eerst in het hart van de stad. De atleten zullen op boten over de Seine varen en daarbij alle ’highlights’ van de Lichtstad passeren. De or...