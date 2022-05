Woede om Hitleruitspraak Lavrov

Israël probeert sinds de start van de Russische invasie van Oekraïne beide landen te vriend te houden, met name omdat Moskou het Syrische luchtruim controleert waar Israëlische gevechtsvliegtuigen geregeld actief zijn. Die neutrale positie wordt echter steeds moeilijker, ook vanwege de stroom berichten over vermeende oorlogsmisdaden begaan door Rusland.

Lavrov stelde in het interview dat zijn land tegen nazi’s vecht in Oekraïne, ook al is de president Joods. „Dus Zelenski is Joods. Dat neemt niet weg dat er nazi-elementen in Oekraïne zijn. Ik geloof ook dat Hitler Joods bloed had.”

Geruchten over een Joodse komaf van de Duitse dictator hebben vaker de ronde gedaan, maar die worden keer op keer door historici de grond ingeboord. Hitler is verantwoordelijk voor de dood van zes miljoen Joden. „Door te zeggen dat Hitler een Jood was, zeg je eigenlijk dat de Joden zichzelf vermoordden”, aldus Lapid. De baas van de het Holocaust-instituut Yad Vashem, Dani Dayan, noemt de uitspraken van Lavrov ’gevaarlijk’.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken was jarenlang een internationaal gerespecteerde diplomaat, maar heeft zich nu vol achter het omstreden beleid van Vladimir Poetin opgesteld en is inmiddels, net als als zijn familie, doelwit van westerse sancties.

Er is al langer ophef in Israël dat Rusland zijn oorlog in Oekraïne gelijkstelt met een strijd tegen nazi’s, ook al is er bataljon waarvan een deel extreemrechtse idealen op nahoudt. Naftali Bennett zei vorige week, tijdens de jaarlijkse Holocaust-herdenking in Israël, nog dat de hedendaagse oorlogen - hoe gruwelijk ook - in niets lijken op de Holocaust. De Israëlische premier reisde nog als eerste leider naar Moskou voor onderhoud met Poetin en probeerde te bemiddelen. Jeruzalem werd zelfs even geopperd als een eventuele locatie voor vredesoverleg. Dat lijkt inmiddels uitgesloten.