Grote pensioenfondsen korten niet

Bij de fondsen dreigden onlangs nog ingrepen omdat hun financiële situatie zich rond een kritiek niveau bevond. Maar door de stijgende rente en gunstige omstandigheden op de aandelenmarkten zijn ze er afgelopen maand beter voor komen te staan.

PFZW, PME en PMT komen pas in de loop van volgende maand met definitieve cijfers naar buiten, maar ze zijn er nu al zeker van dat deze ruim boven de daarvoor gestelde ondergrenzen zitten. ABP wil nog even wachten tot de eerste raming van de zogeheten dekkingsgraad op peildatum 31 december binnen is. ABP leek eind november echter al uit de gevarenzone te zijn geraakt. De dekkingsgraad was toen al aanzienlijk verbeterd.

Een en ander betekent niet dat de lastige periode voor de pensioensector nu meteen voorbij is, benadrukte onder meer voorzitter Eric Uijen van PME. "Onze dekkingsgraad is nog steeds onder de 105 procent, dus we zitten nog steeds in een herstelperiode. Ook de komende jaren blijft het daarom spannend."

Of het voor fondsen nodig is om in 2018 te snijden in de pensioenen en de pensioenopbouw wordt pas eind volgend jaar beoordeeld.