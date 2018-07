’Basisinkomen: welk bedrag?’

Mevr. Siemons uit Hilversum schrijft:

„Het gaat in Finland om een bedrag van € 560 per maand. In Groningen is een proef gedaan waarbij het ging om € 1000 per maand, wat ook de hoogte is van het bedrag dat de mensen van het Burgerinitiatief Basisinkomen 2018 noemen. En er is een voorstel van Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) voor € 800 per maand, terwijl de Basis Inkomen Partij uitgaat van € 1500 per persoon. In Zwitserland gaat het om € 2200 per maand.

In Nederland hebben we allerlei toeslagen en ik kan er inkomen dat de uitvoering daarvan véél geld kost, dat beter besteed kan worden aan een basisinkomen, zoals velen vinden. Maar: hoe is nou in vredesnaam te berekenen of het economisch haalbaar is, bij zulke verschillende bedragen?

Alleenstaanden en alleenstaande ouders zullen toch nooit rond kunnen komen van €800 of € 1000 als alle toeslagen gaan verdwijnen? Wat zullen die dan moeten? Moeten daarvoor dan toch weer een aparte toeslagen komen? Kortom: Ik kan er absoluut geen soep van koken. U wel?”