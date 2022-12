Rij-instructeur slaat in lesauto op de vlucht voor handhavers: auto’s geramd, leerling gewond

Handhavers zagen zaterdagavond op de Van Diestlaan een lesauto stilstaan voor een wegversmalling. In de auto troffen ze een leerling en de Haagse instructeur aan. Toen de man naar zijn papieren werd gevraagd, sloeg hij op de vlucht.

„Later bleek dat de instructeur de bediening en het stuur van de auto op dat moment had overgenomen van de leerling. Hierbij werd direct een ander voertuig geramd”, aldus de politie. De vlucht ging volgens de politie verder via het Piet Heinplein, de Oranjelaan en de Julianalaan. Op de spekgladde wegen crashte het voertuig uiteindelijk tegen vier geparkeerde auto’s. De leerling in de lesauto raakte gewond aan haar benen. Volgens de politie was de ravage ’enorm’.

De rij-instructeur werd direct aangehouden. „Tegen hem is het verlaten van een plaats na een ongeval ten laste gelegd. Tevens bestaat de verdenking tegen hem voor het rijden van invloed van drugs”, aldus de politie. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De man kan voorlopig niet werken als instructeur. De gewonde leerling hoefde niet naar het ziekenhuis.