Zwaarbewapende Nederlander vijf jaar in cel VS na bedreigen ex-vrouw

Dat meldt het Amerikaanse ministerie van justitie vrijdag. Vires Al-H. werd door rechter Laurie Michelson veroordeeld, in de federale rechtbank in Detroit. Volgens gerechtelijke documenten stuurde Al-H. in juni 2021 een sms met een video naar zijn vrouw, met wie hij destijds in scheiding lag,waarin hij haar bedreigde met een pistool. „Zie je dit pistool?”, was te horen. „Ik stop het tegen je hoofd en zal hem leegmaken. Zeventien kogels in je f*cking hoofd. Ik ben er klaar voor.”

Bij een daaropvolgende doorzoeking van de slaapkamer van Al-H., die bij zijn ouders verbleef, vond de politie zes vuurwapens (vier pistolen van Glocks en Ruger en twee Arsenal-machingeweren), 34 pistoolmagazijnen, 53 magazijnen voor machinegeweren en meer dan 2.600 patronen munitie. Hij stalkte zijn ex-vrouw al langere tijd, meldde de FBI. Vanwege de dreiging mocht hij hun vier kinderen al niet meer zien.

Geen wapenvergunning

Al-H. had voor het bezit geen wapenvergunning en, zo meldde officier van justitie Dawn Ison, heeft in Nederland een strafblad van meerdere kantjes. In het verleden werd onze landgenoot - die oorspronkelijk uit Irak komt - onder andere veroordeeld wegens huiselijk geweld, mishandeling, drugsbezit, vernieling van eigendommen en diefstal. In januari van dit jaar pleitte Al-H. al schuldig aan het bezit van vuurwapens en munitie. Hij verbleef bovendien illegaal in Amerika, in het dorp Shelby.

Ison gaf aan dat met de arrestatie van de man ’de regio weer een stuk veiliger was geworden’. „Het beschermen van onze natie gaat verder dan patrouilleren aan de grenzen. De grenspatrouille van de Verenigde Staten zet zich in om al onze gemeenschappen te beschermen tegen gevaarlijke mensen zoals deze man.”

Als Al-H. zijn straf heeft uitgezeten zal hij naar Nederland worden uitgezet.