Opnieuw poederbrieven aangetroffen in Amsterdam en Leusden

In geen van de gevallen is er iemand gewond geraakt. De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven.

Dinsdag werden ook al zeker elf poederbrieven aangetroffen in postkamers en brievenbussen van verschillende bedrijfspanden, hotels en een ziekenhuizen. Onduidelijk is of de woensdag aangetroffen enveloppen later op de post zijn gedaan dan de brieven die dinsdag werden gevonden. Het kan ook zijn dat ze bij dezelfde ’lading’ hoorden, maar pas een dag later zijn ontdekt.

Dinsdag ploften al poederbrieven op de mat bij onder meer mediabedrijven, kantorenpanden, hotels en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. De meeste poederbrieven werden gevonden in Amsterdam, maar ook in Amersfoort, Best, Utrecht en Rotterdam doken ze op.

De politie onderzoekt de samenhang tussen de poederbrieven, maar wil niets zeggen over de inhoud van de enveloppen. Volgens een woordvoerster van het Rotterdamse ziekenhuis zou er bij een eerste onderzoek zijn vastgesteld dat er een soort pesticide in de envelop zat, maar de politie zwijgt daarover. Ook blijft onduidelijk of er bijvoorbeeld een brief is bijgesloten, of dat er dreigementen zijn geuit.

Niemand raakte gewond door de brieven.