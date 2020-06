’Metromoordenaar veel te makkelijk op straat beland’

De leiding van de gevangenis verdedigde na een kritisch inspectierapport het besluit om psychiatrisch patiënt O. de straat op te sturen, maar van dat besluit maakt een onderzoekscommissie na inzage van een tot op heden geheim behandeldossier alsnog gehakt.

Geheim behandeldossier

De geruchtmakende Amsterdamse metromoord werd gepleegd in juli 2017. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de Vughtse gevangenis, verschool zich na het drama achter het geheime behandeldossier van Philip O. Daarin zou informatie staan die het op vrije voeten stellen van de moordende gevangene begrijpelijker kon maken. Onderzoekers hebben dat behandeldossier tegen het licht gehouden, maar kraken ook na inzage van dat dossier het besluit.

„Het blijft in de eerste plaats verbazingwekkend dat men zich niet de vraag heeft gesteld of het wel verantwoord was om de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) door te laten gaan op dat moment”, schrijven ze op basis van gesprekken met betrokkenen en inzage in dossiers.

Vernietigende conclusie

Er hadden allerlei belletjes moeten gaan rinkelen voordat O. vrij werd gelaten, blijkt uit de vernietigende conclusie van de commissie. Het was namelijk te verwachten dat een gebrek aan structuur zou leiden tot ’chaotisch gedrag, stoppen met medicatie en terugval’. Philip O. – die in de gevangenis zat voor een gewapende overval – was bovendien dakloos en had geen uitkering.

Intensieve nazorg was niet geregeld. Uit het medisch dossier blijkt dat de benodigde specialisten niet eens in de Pl Vught zijn geweest om kennis te maken en de nazorg te bespreken. „Dus, door Philip O. op deze manier feitelijk naar de straat te ontslaan ontstond er een extra groot risico op recidief middelenmisbruik, terugval in psychose en delictgedrag. Deze risico’s stonden niet benoemd in het medisch dossier.”

Ter verdediging van de PI Vught stellen onderzoekers dat het Openbaar Ministerie heeft nagelaten te adviseren, waardoor de indruk kan zijn ontstaan dat er geen bezwaar tegen was. Ook werd er in Vught druk gevoeld om voorwaardelijke invrijheidstelling door te laten gaan, zelden wordt dat uit- of afgesteld.