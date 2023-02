Voormalig Britse ambassademedewerker blijkt Russische spion: riskeert jarenlange celstraf

De 58-jarige David Smith gaf toe dat hij gevoelig materiaal doorgaf aan de Russische ambassade in Duitsland. De rechter zei donderdag dat Smith veroordeeld kan worden voor het feit dat hij een „doorlopende relatie” had met Moskou en werd „betaald voor zijn verraad.”

De rechter ging niet mee in de beweringen van Smith dat hij slechts twee keer informatie aan Moskou had doorgegeven om het Verenigd Koninkrijk „in verlegenheid te brengen.” Hij zou verschillende video’s hebben gemaakt van belangrijke onderdelen van het ambassadegebouw. Smith „werd gemotiveerd door zijn afkeer tegen dit land en was van plan de belangen van dit land te schaden door zijn handelen”, voegde de rechter eraan toe.

In 2020 zou Smith voor het eerst naar de Russische ambassade hebben geschreven, waarin hij de details van het Britse ambassadepersoneel onthulde en verder contact voorstelde. Nadat de Britse en Duitse autoriteiten hier achter kwamen, smeedden ze een complot om Smith op heterdaad te betrappen.

Geheime operatie

Een Britse geheim agent deed zich voor als Dmitry, een Russische burger die de Britse ambassade wilde bezoeken. Smith maakte vervolgens videobeelden van „Dmitry” in de ambassade en nam een verdacht pakketje van hem aan.

„Irina”, een andere Britse agent die zich voordeed als een agent van de Russische militaire inlichtingendienst GRU, benaderde Smith later. In een undercover video opname zei Smith tegen haar: „Ik vertrouw de klootzakken voor wie ik werk niet” en „Ik wil niet in Duitsland zijn. Ik zit vast in het land van nazi-klootzakken.”

Smith werd kort daarna in augustus 2021 in zijn flat gearresteerd en later uitgeleverd aan het VK.