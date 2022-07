Ontruiming stadskantoor Terneuzen na mogelijke blikseminslag

TERNEUZEN - Het stadskantoor in Terneuzen is woensdagochtend volledig ontruimd vanwege een brandmelding. De oorzaak is volgens de veiligheidsregio vermoedelijk een blikseminslag, waarna rookontwikkeling is ontstaan. De brandweer onderzoekt het pand.