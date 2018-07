Heleen: 'Ik ben vooral geraakt door de vele warme reacties op de trailer'

Heleen filmde haar moeder een jaar lang (met toestemming!) in alledaagse situaties. Een documentaire over de band tussen moeder en dochter en over hoe dementie van invloed is hierop.

MASSAAL GEDEELD

"Ik ben vooral geraakt door de vele warme reacties op de trailer. Alleen al via mijn Facebookpagina is de trailer door bijna 200.000 mensen gezien. Het bericht werd massaal gedeeld. Het valt me op dat de reacties voor het overgrote deel positief zijn. Dat is heel prettig."

De film blijkt herkenbaar voor velen. Heleen: "Zoveel mensen herkennen in ons verhaal hun eigen ervaring met moeder, vader, opa of oma. Ook veel mensen die in de zorg werken, reageerden enthousiast en nieuwsgierig. Hartverwarmend!"

