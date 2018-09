Uitslag stelling: Bijval voor aanpak Weert

De aanpak in Weert is gebaseerd op de ’Keulse toestanden’ vorig jaar. De Limburgse gemeente benadrukt dat jonge migranten in het azc hetzelfde profiel hebben als de raddraaiers bij de oosterburen. Voor de meesten is het ’logisch dat tijdens de jaarwisseling azc-bewoners binnen het terrein van de opvang blijven.”

De meerderheid denkt dat de migrantenstroom uit Noord-Afrika de laatste maanden toeneemt omdat ons land een ’soft’ imago in het buitenland heeft. Zo stelt iemand: „Wij zijn te mild in het aanpakken van strafbare feiten.” Een ander betitelt Nederland als een ’lulletje rozewater’. „Geen ruggegraat. Altijd weer buigen en toegeven. Logisch dat andere landen daar hun voordeel uit halen.”

Sommigen menen dat ons land een ’voorbeeld aan Australië moet nemen’. Het strenge migrantenbeleid in Down Under is voor de meerderheid de juiste koers om de toenemende asielstroom in te dammen. Maar Nederland is wat betreft het vluchtelingenbeleid wel gebonden aan internationale afspraken en overeenkomsten binnen de Europese Unie. Ons land kan niet solo opereren en moet zich houden aan asielquota en aan het opnemen en onderzoeken van migranten om hun uiteindelijke status te kunnen bepalen. Toch frustreert het velen dat jonge, kansloze migranten wachtend op hun asieluitkomst, hier op het criminele pas geraken. De ergernis en boosheid nemen toe doordat deze vluchtelingen niet direct uitgezet kunnen worden.

Landen zoals Algerije nemen afgewezen asielzoekers niet zomaar terug zonder dat er bewijs is dat het een inwoner van het land betreft. De reactie van de Algerijnse ambassadeur op deze kwestie is als olie op het vuur. De diplomaat zei doodleuk dat hij best wilde nadenken over het terugnemen van Algerijnen, maar dat daar iets tegenover moet staan van Nederland. Het ’voor wat, hoort wat’- principe wordt door de meerderheid direct afgewezen. Een boze stellingvoorstander verwoordt het zo: „Steun geven in ruil voor...? Dit riekt naar chantage. Niet op ingaan. ” Een ander valt bij: „Nee, geen economische steun onder deze voorwaarden. Nederland is een vrij land en moet zelf kunnen beslissen welk land het wil steunen. Het moet zich zeker niet onder druk laten zetten.” Een enkeling denkt dat Algerije goed heeft gekeken naar de Turkije-deal en dat het land zo hoopt een lucratieve, economische overeenkomst te kunnen sluiten.

Slechts vier procent van de deelnemers is tegen de stelling. Deze kleine groep meent dat het verkeerd is om asielzoekers huisarrest te geven. „Ik zou deze draconische maatregel niet zomaar naar aanleiding van aannames maken”, stelt een tegenstander. Om eraan toe te voegen: „Als de historie van een persoon aanleiding geeft om deze maatregel te treffen, dan ligt dat anders.”

Deze tegenstanders waarschuwen ook dat de autoriteiten moeten waken voor discriminatie: „Je kunt Noord-Afrikaanse asielzoekers niet alleen op basis van hun afkomst huisarrest geven.”

Velen vinden wel dat vluchtelingen uit onveilige landen, zoals Syrië, welkom blijven in Nederland.

René van Zwieten