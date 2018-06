Arsenaal aan vuurwerk, wapens en sigaretten in woning Tilburg

Ⓒ GinoPress

TILBURG - De politie heeft woensdag in een Tilburgse woning een waar arsenaal aan illegaal vuurwerk, wapens en munitie gevonden. Agenten vielen de woning aan de Mantingestraat binnen na een melding dat daar vuurwerk zou liggen opgeslagen. Eenmaal binnen vielen ze van de ene verbazing in de andere over wat ze in het pand aantroffen.