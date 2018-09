Marjolein: 'Ik vond vooral belangrijk wat hij wilde en niet wat míjn ambities waren'

Ja, dat had ook vwo kunnen zijn. Maar dat werd het dus niet. Dat had zo zijn redenen. Daar ga ik het niet meer over hebben. Want wat doet het ertoe? Of je nou vmbo doet omdat je nog te kinderlijk bent om je te concentreren op je huiswerk, of omdat je liever voetbalt dan leert, je problemen hebt thuis die school in de weg staan, liefdesverdriet hebt of het nou eenmaal het niveau is dat het beste bij je past, wat maakt het uit. Is er soms iets mis met het vmbo?

OP DE HAVO

Ik was serieus geschokt toen ik de brief las van de moeder die alles op alles zet om haar kind op de havo te krijgen, omdat ie dan een beter 'startbewijs' zou hebben. Dagelijks huiswerkbegeleiding, bijles, zijn sommen nakijken... Teleurgesteld zijn als hij een lager cijfer haalt.

Goedemorgen mevrouw, wat doet u uw kind aan? Lekker positief voor zijn zelfbeeld dit: 'Jij bent niet goed genoeg voor mama. Mama ligt iedere dag huilend in haar bedje omdat jij geen wiskundeknobbel hebt.' Ik zou me doodschamen als dat de boodschap was die ik zou uitdragen naar mijn kinderen.

Lees de hele open brief van Marjolein op VROUW.nl: 'Denk niet dat hij het zo niet voelt, want zo voelt hij het wel'