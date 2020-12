Omwonenden Schiphol eisen garanties: ’Minder inspraak in vlieglawaai dreigt’

Bewonersleider Matt Poelmans stemt onder voorbehoud in met de nieuwe opzet, die oud-secretaris Pieter van Geel donderdag voorstelt aan de minister. De huidige Omgevingsraad Schiphol, waarin alle partijen, luchtvaart, bestuurders, bewoners, werkgevers en milieubeweging meepraten, gaat volgens dit plan snel ter ziele, omdat in dat platform geen compromissen over luchtvaart meer mogelijk blijken te zijn.

„Het draagvlak is verdwenen, omdat de belangen te veel uiteenlopen, nu de grenzen van de groei, even los van de coronacrisis, in zicht zijn. Daarom wil ik de overheden nu loskoppelen van de maatschappelijke krachten plus de wetenschappelijke deskundigheid. Voor de burgers komt er een open informatieloket”, aldus Van Geel in een toelichting.

Balans

Volgens hem moet het Rijk de regie nemen en met de Tweede Kamer de kaders vaststellen voor een goede balans tussen vliegverkeer en leefbaarheid. „De Maatschappelijke Raad kan dan als publiekrechtelijke organisatie met de nodige status steeds verplicht om advies worden gevraagd. Uiteindelijk dient de minister knopen door te hakken.”

Directeur Sijas Akkerman van de Milieufederatie Noord-Holland is in principe positief over de voorstellen, „zolang de slager – lees de luchtvaartsector - niet meer zijn eigen vlees kan keuren.” Volgens Poelmans is voortaan volledige openheid noodzakelijk, wil dit model kans van slagen hebben. „Dus geen geheim handjeklap en stiekem achterkamertjesoverleg meer. Daar gaan we scherp op toezien.”

Gemengde reacties

In de luchtvaart overheersen gemengde gevoelens. Van Geel zelf vindt het ook spannend. „Mijn plannen moeten door een onafhankelijke kwartiermaker in de eerste helft van komend jaar uitgewerkt worden om handen en voeten aan de nieuwe Schiphol-raad te geven. De overheden dienen ook hun bestuurlijke spelregels ten aanzien van het Schiphol-beleid vast te leggen. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij.”

Critici vrezen echter chaos. „Het is simpel, Schiphol, vliegmaatschappijen en ondernemers willen groeien van normaal 500.000 vluchten per jaar naar minstens 650.000 vluchten in 2030. Bewoners en natuurclubs willen krimpen naar hooguit 400.000 vluchten. Zie daar maar eens evenwicht in te brengen”, aldus een ingewijde expert.

Sprookjes

Poelmans en Akkerman weigeren om ’te tekenen bij het kruisje’. De discussie over nut en noodzaak van een groter Schiphol zal ook in de nieuwe situatie volgens hen keihard door blijven gaan. „Stille, schone vliegtuigen zijn een sprookje”, vinden ze, „waar blijft nou die beloofde hinderbeperking voor de omgeving? Daar zit iedereen op te wachten.”

KLM laat zich nog niet uit over het advies van Van Geel. „Een goede informatievoorziening voor de omgeving is van groot belang, evenals dialoog met belanghebbenden over minder overlast en een betere leefkwaliteit. Maar we bestuderen de plannen nog.”

Ook Schiphol doet dat. De luchtvaartsector wil snel duidelijkheid over verdere groei van de luchthaven, maar de minister van Infrastructuur geeft al aan dat ’dit aan een volgend kabinet is’. Daarmee is de toekomst van Schiphol onzeker geworden.