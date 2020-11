Supermarkten na persconferentie: verbazend dat Rutte ons noemt

„Het verbaast ons dat we genoemd zijn. Het is ook verwarrend, want wij zijn continu en speciaal in gesprek met het kabinet”, reageert Jansen. Hij zegt dat de supermarktbranche afgelopen vrijdag van het kabinet juist complimenten kreeg voor de doorgevoerde maatregelen. Dat gebeurde in een videovergadering met de minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken, aldus Jansen. „En dat herkenden we wel, want we hebben de touwtjes vanaf augustus weer strakker aangehaald.”

Rutte zei dinsdag op de persconferentie dat er in de detailhandel „echt nog meer gebeuren” moet om coronaregels te handhaven. Daarbij vond hij het belangrijk dat supermarkten meer gaan doen.

„Maar ik kan heel eerlijk niet bedenken wat supermarkten aan extra maatregelen moeten doen”, reageert Jansen. „We hebben extra mensen aan de deur, overal lopen medewerkers met hesjes die wijzen op de 1,5 meter afstand en met mandjes en winkelwagens wordt het maximaal aantal klanten gecontroleerd.”

In het overleg tussen de detailhandel en het kabinet over het naleven van coronaregels in winkels, is onlangs afgesproken dat grotere winkelketens het voortouw nemen bij de handhaving van coronaregels. Volgens Jansen komt dat erop neer dat grotere supermarkten in een winkelgebied bij „lokale slager of boetiek” poolshoogte nemen of zij het redden met de voorschriften. „Binnen onze winkels kan ik niet bedenken wat we extra kunnen doen. Daarbuiten moeten we vaker het hoofd om de hoek steken bij collega-winkeliers.”

Volgens vakbond FNV valt er wel wat af te dingen op de goede naleving van de coronaregels in de detailhandel. „Wij vinden dat supermarkten en grote winkelketens zich de opmerkingen van Mark Rutte zeer moeten aantrekken”, zegt Linda Vermeulen, bestuurder van FNV Handel.

„We zien al een hele tijd dat er wel regels zijn, maar dat die niet voldoende worden nageleefd. Er zijn dan bijvoorbeeld te weinig beveiligers of er worden te weinig winkelmedewerkers ingezet of vrijgespeeld die op de regels toezien”, vervolgt Vermeulen. Ze vindt daarnaast dat werkgevers meer nadruk moeten leggen op de veiligheid van winkelpersoneel, met grote ketens in een voortrekkersrol.