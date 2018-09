Meisje (6) shopt met vingerafdruk slapende moeder

Het meisje gebruikte de duim van haar moeder wel vaker om de telefoon van haar moeder te ontgrendelen om YoutTube-filmpjes of Netflix te kijken. Maar dit keer besloot het meisje zichzelf op een shoprondje bij Amazon.com te trakteren. Resultaat, dertien Pokémon-cadeaus met een totale waarde van 250 dollar.

„We dachten dat iemand onze rekening had gehackt”, vertelt moeder Bethany Howell tegenover Daily Mail. Maar toen de pakketbezorger daadwerkelijk bij haar op de stoep stond, kreeg ze in de gaten dat er toch iets anders gaande was.

Terugkijkend werd duidelijk dat de onvoorziene aankopen moeten zijn gedaan nadat Bethany met haar dochtertje een film had gekeken. „Ik denk dat ik in slaap ben gevallen. Mijn dochter Ashlynd heeft mijn telefoon gepakt en mijn vinger gebruikt om cadeaus voor zichzelf te kopen.”

„Ja, mama, ik was winkelen”, gaf het meisje bij navraag ruiterlijk toe. Ashlynd krijgt geen straf voor haar stiekeme shopsessie. „Ze wist niet wat ze deed. Ze mag het speelgoed houden, omdat ze beloofd heeft dat ze het nooit meer zal doen.”