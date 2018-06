Fans in actie voor schnitzelparadijs

De uitbaters, broer Jan Roolfs (58) en zus Linda (64), stoppen er per 1 januari mee. Waarmee een einde komt aan een lange traditie. „De zaak bestaat al sinds 1889. Vier generaties lang. Maar we gaan straks met pensioen. Jan heeft weliswaar drie dochters, maar zij hebben geen zin om het over te nemen”, weet Linda zich in ’plat-Duits’, het dialect van de grensstreek, perfect verstaanbaar te maken.

Wie hier weleens in het weekeinde is binnengelopen, kijkt z’n ogen uit. Voor de liefhebbers is dit het ware schnitzelparadijs. De klanten hangen er dan ook met de benen uit. In een decor waarin de tijd stil heeft gestaan, kun je je voor tussen de tien en veertien euro helemaal wezenloos eten.

Het dialect uit de Sallandse en Twentse grensstreek is dan de voertaal. „In het weekeinde is negentig procent van onze klanten Nederlands”, beaamt Linda. En ze weet intussen dat haar westerburen vooral waar voor hun geld willen. „Onze schnitzels zijn zo groot als olifantenoren”, belooft ze. „Het geheim van ons succes? Het recept zoals dat al 127 jaar in onze familie is. En nog zoiets: de meeste restaurants hebben alleen bepaalde soorten schnitzels op de menukaart. Bij ons krijgen de mensen ze zoals ze het willen. Sommigen klanten kunnen bijvoorbeeld niet kiezen tussen een jäger- of zigeunerschnitzel. Nou, dan maken we ’m gewoon fiftyfifty.”

Maar per 1 januari houdt het dus op. Tot ontsteltenis van Nederlandse fans, die via Facebook een reddingscampagne zijn begonnen. En die actie krijgt massale bijval. „We hebben inderdaad heel wat losgemaakt”, zegt Wilmer Zieleman, die samen met Mathilde Brakke het initiatief nam voor de reddingspoging. „Een foto van Angela Merkel, treurend om de sluiting, is bijna 40.000 keer geliked.”

Hij is hartstochtelijk fan van ’Roolfs Jan’, zoals het etablissement in de volksmond heet. „De schnitzels zijn zó groot: er komt gewoon geen einde aan. Maar het gaat vooral ook om de entourage. Die kneuterigheid… Je stapt er zo de jaren zestig binnen. Wij gaan er altijd met de hele vriendengroep uit eten. En dan komen ze met van die wagentjes, waar de schnitzels op liggen, langs de tafels. Je moet dit gewoon beleven. We overwegen om via crowdfunding geld in te zamelen om de tent over te nemen.”

Bij ’Roolfs Jan’ vinden ze de actie van hun Nederlandse fans schitterend. Linda: „We hoorden het via-via. We wisten het zelf niet want we hebben hier geen internet.”