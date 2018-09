Jaaroverzicht oktober

Haïti opnieuw door ramp getroffen

Nauwelijks bekomen van een allesverwoestende aardbeving in 2010 wordt Haïti opnieuw zwaar getroffen door natuurgeweld. Deze keer richt orkaan Matthew enorme schade aan en meer dan 1000 mensen komen om. Doordat oogsten worden vernietigd is er ook sprake van een hongersnood. Lees meer.

Fotograaf Oerlemans komt om in Libië

De Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans wordt in Libië doodgeschoten door een sluipschutter van IS. Eerder werd hij in Syrië al eens ontvoerd en beschoten, maar dat weerhield hem er niet van om naar gevaarlijke gebieden te gaan. „De nieuwsgierigheid wint het van de angst,” zei hij daar over. Oerlemans werd 46 jaar oud. Lees meer.

Horrorclowns zijn ware plaag

In de Verenigde Staten, Groot Brittannië en uiteindelijk ook in Nederland duiken steeds vaker idioten op in enge clownspakken die mensen voor de lol schrik proberen aan te jagen. Een van die lolbroeken had niet gerekend op de 14-jarige Luc Terweijden uit Delft. De zelfverdedigingslessen die hij zijn hele leven al volgt komen goed van pas als een horrorclown op hem afkomt. Hij krijgt een flink pak slaag. Lees meer.

Seksrel bij Transavia

Een seksdagboek van een Transavia-stewardess dreigt openbaar gemaakt te worden als haar man de onthullende teksten vindt. In een rechtszaak dreigen details, zoals intimiteiten in de cockpit, naar buiten te komen. Zo ver komt het echter niet, want de overspelige purser en haar man schikken de zaak. Lees meer.

Thai rouwen om koning Bhumibol

De langstzittende monarch ter wereld, koning Bhumibol van Thailand overlijdt op 88-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking. Het hele land rouwt om het verlies. Buiten het ziekenhuis waar de koning overleed houden duizenden Thai een wake voor hun vorst. Lees meer.

Koning pakt de metro

Metroreizigers richting Zuidoost kijken vreemd op als ze ineens een bekend gezicht zien binnenstappen. „Is dat niet de koning?” Het staatshoofd is samen met de Amsterdamse burgemeester op weg naar de Bijlmer om daar rond te kijken. Hij spreekt er onder meer met een anti-Zwarte Pietactivist en een moskeebestuurder. Lees meer.

Nederlandse buldog Joep gekloond

Voor een nieuw tv-programma van BNN wordt een 12-jaar oude buldog uit Rotterdam genetisch gekopieerd. In Zuid-Korea wordt genetisch materiaal van Joep gekloond, met als resultaat Pipo de kloon. Zijn baasjes zijn dolblij want Pipo is precies Joep. „Als ie een wind laat, ruikt dat zelfs naar Joep.” Politiek Den Haag is minder blij en stelt meteen vragen over de kloonpraktijken. Lees meer.

Mooie Chinese nekt ambassadeur

Ron Keller, de Nederlandse ambassadeur in China, wordt op non-actief gesteld vanwege een geheime seksaffaire met de Chinese Mandy Xia. De ambassadeur, die voor zijn vertrek naar China gescheiden was, verliest zijn onkreukbaarheid, zo oordeelt Den Haag. China staat immers bekend om zijn ’honey traps’, spionnen die hooggeplaatste buitenlanders chantabel maken en geheimen ontfutselen. Lees meer.

De meest gelezen berichten van de maand oktober:

1. Offerfeest in plaats van Sinterklaas?

2. Vreemde zwarte cirkel in lucht Amsterdam

3. CDA’er Frans Jozef van der Heijden (78) met vrouw uit leven gestapt

4. Siberische lucht naar Nederland

5. Protest Verstappen krijgt staartje

6. Zwangere Janet Jackson (50) baart opzien

7. 'Bill Clinton heeft zoon bij prostituee'

8. ’Gulden’ fors meer waard

9. ’Vrienden Djordy vrezen vergismoord’

10. Grootste volle maan van de eeuw op komst