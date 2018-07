Jaaroverzicht april

Linda de Mol getuige in Miljoenenjachtrel

Linda de Mol moet naar de rechtbank komen om te getuigen in de zogenaamde miljoenenjachtrel. Kandidaat Arrol van den Hurk drukte in het programma per ongeluk op de rode knop, waarmee hij 125.000 euro aanvaardde. Later bleek in zijn koffer de hoofdprijs van 5 miljoen te zitten. Via de rechter probeert hij alsnog geld te krijgen. Lees meer.

Nederland zegt ’NEE’ tegen Oekraïneverdrag

Twee derde van de opgekomen kiezers zegt bij een referendum ’nee’ tegen een associatieverdrag met Oekraïne. Het gaat om een niet-bindend referendum, maar er ontstaat vanuit de politiek en media grote druk op het kabinet om de uitslag niet te negeren. Premier Rutte gaat dan ook zowel in Europa als in het parlement de boer op om „recht te doen” aan de nee-stemmers. In december wordt er een akkoord bereikt in Brussel en wordt vastgelegd dat het EU-associatieakkoord met Oekraïne niet gezien kan worden als opstapje naar en EU-lidmaatschap. Ook kan het land geen beroep doen op veiligheidsgaranties en gaat er geen extra EU-geld richting het land. Lees meer.

Panama Papers leggen belastingparadijs bloot

Een massaal lek bij een Panamees advocatenkantoor maakt duidelijk hoe het land grootschalige belastingontwijking faciliteert. Honderden politici, artiesten en bedrijven worden in verband gebracht met de zogenaamde offshoreconstructies. In IJsland moet premier Gunnlaugsson opstappen na de onthullingen. Lees meer.

Prince (57) overleden

Na David Bowie nemen muziekkenners opnieuw afscheid van een icoon uit de popmuziek. Prince, nog maar 57 jaar oud, wordt levenloos aangetroffen in de lift in zijn huis Minnesota. Gebouwen over de hele wereld worden paars verlicht ter nagedachtenis aan de zanger en de verkopen van zijn albums schieten omhoog. Lees meer.

Ebru Umar onder vuur na beledigen Erdogan

Twee Twitterberichten vanuit Nederland waren genoeg om de Nederlands-Turkse columniste Ebru Umar van haar vakantiebed te lichten en haar een nachtje in de cel te gooien. Ze mag tijdelijk het land niet uit en krijgt maar liefst drie rechtszaken aan haar broek. Ook in Nederland blijkt de columniste niet veilig en ze verhuist noodgedwongen naar een geheim adres. Lees meer.

’Horrorlente’ vol hagel en sneeuw

Het is glibberen en bibberen eind april tijdens de voorjaarsvakantie. Het koude weer gaat gepaard met sneeuw- en hagelbuien, wat het nog onaangenamer maakt. In het oosten van het land daalt het kwik ’s nachts zelfs onder nul! Lees meer.

