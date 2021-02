Frontale aanval oud-premier Salmond op Schotse politiek

Met de televisiecamera’s op zich gericht zorgde Salmond op vrijdagmiddag opnieuw voor vuurwerk in het Schotse parlement. Zijn verhoor door een parlementaire enquêtecommissie was diverse malen uitgesteld. Eerder deze week werd door Salmond ingediend bewijs nog hevig gesaneerd, omdat hij de identiteit van beschermde getuigen in diskrediet zou hebben gebracht. Maar nu hij vrijdagmiddag dan toch werd verhoord, nam hij geen blad voor de mond.

Onrecht

Volgens Salmond is hem hevig onrecht aangedaan als gevolg van een onderzoek naar seksuele misstanden waarvan hij door in totaal negen vrouwen werd beschuldigd. Er was volgens Salmond nooit overtuigend bewijs voor de aantijgingen. Hij voelt zich in de steek gelaten door zijn partij en voormalige vertrouweling Nicola Sturgeon.

Nicola Sturgeon Ⓒ AFP

De beschuldigingen dateren van maart 2019. Volgens Salmond is de zaak volledig uit de hand gelopen. Toen het in maart vorig jaar tot een heuse rechtszaak kwam werd hij van alle beschuldigingen vrijgesproken. De voormalige premier kreeg een schadevergoeding van ruim een half miljoen pond – om de rechtskosten te dekken – maar zijn reputatie was inmiddels te gronde gericht.

Wraak

Salmond is uit op wraak. Zoveel was al duidelijk met de bewijzen die hij eerder deze week deponeerde. Maar het werd nog duidelijker in het ruim zes uur durende verhoor van de voormalige Schotse premier. Hij kan het niet verkroppen dat er nog altijd geen politiek bloed is gevloeid als gevolg van de, in zijn ogen, erbarmelijke rechtszaak.

In zijn getuigenis maakte hij duidelijk dat er nooit goede gronden zijn geweest om de rechtszaak door te zetten. De Schotten hadden zich veel kosten kunnen besparen door een arbitragecomité de beschuldigingen te laten bekijken. Of zoals Salmond het eerder noemde: ,,Ik ben geen heilige, maar ik ben ook geen misdadiger.”

Verschroeide aarde

De beschuldigingen van Salmond ondermijnen de positie van Nicola Sturgeon. Deze maakte eerder deze week in het Schotse parlement duidelijk hoe geïrriteerd ze is over de ‘verschroeide aarde’-tactiek van haar voormalige politieke bondgenoot. Het gaat volgens haar allemaal om het beschermen van ‘het ego van een man’.

Er zijn echter gerede twijfels over haar optreden. Zo heeft ze zich eerder naar eigen zeggen ‘vergist bij het verstrekken over informatie over de zaak. Volgens aanhangers van Salmond heeft ze gewoonweg gelogen. In zijn verhoor ging Salmond niet zover om het aftreden te eisen van Sturgeon, hoewel hij daarop duidelijk hintte. Het was volgens hem aan anderen om te bepalen of haar schending van de ministeriële gedragscode een reden is voor haar vertrek.

Referendum

De controverse komt op een cruciaal moment in de Schotse politiek. De SNP, de partij van Sturgeon en Salmond, heeft nog altijd de leiding in peilingen voor de verkiezingen voor het Schotse parlement in mei dit jaar. Eerder dit jaar leek een meerderheid onvermijdelijk. In dat geval zou de roep om een nieuw referendum over onafhankelijkheid voor Schotland onweerstaanbaar worden.

Maar de meerderheid voor de SNP is aan het verdwijnen, net als de steun voor de onafhankelijkheid. Komende woensdag is het de beurt aan Sturgeon om haar gedrag in deze zaak te verantwoorden. Niet alleen haar eigen politieke leven, maar dat van heel Schotland hangt af van deze getuigenis.