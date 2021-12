Dode door botsing tussen politieauto en scooter

Ⓒ ANP / HH

MAASDAM - Een 29-jarige vrouw uit Den Bosch is om het leven gekomen door een verkeersongeval in het Zuid-Hollandse Maasdam. Het slachtoffer reed op een scooter die betrokken was bij een aanrijding met een politieauto, meldt de politie.