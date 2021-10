Rumba terug naar de bron

De rumba ontstond in de 19e eeuw op Cuba. Nazaten van Afrikaanse slaven mengden Spaanse muziek met hun eigen ritmes. Met de introductie van de langspeelplaat keerde de muzieksoort terug in Afrika en werd vooral in de beide Congo’s bijzonder populair.

En dat is de rumba nog steeds, zo zegt zanger Manda Chante uit de DRC tegen persbureau Reuters: „De moderne rumba is verder ontwikkeld, maar bevat nog steeds verwijzingen naar iconen zoals Le Grande Kallé.” Dat is de artiestennaam van Joseph Kabasele die in 1960 politici met zijn ’Independence Cha Cha’ aanspoorde om hun onenigheid aan de kant te zetten en voor onafhankelijkheid te strijden.

De ’Independence Cha Cha’ was een populair rumba-liedje ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd.

Tangodeuntje

Waar het woord ’rumba’ vandaan komt, is onderwerp van discussie. De term werd gepopulariseerd door een gelijknamig tangodeuntje begin 20e eeuw en verwees naar het Spaans-Cubaanse woord voor ’feest’. Volgens de aanvraag bij UNESCO is de etymologie van het woord echter Congolees. De term zou afstammen van ’nkumba’, dat ’navel’ betekent in de plaatselijke taal en verwijst naar een dans in het pre-koloniale Congo.

„Toen onze voorouders overzee werden gebracht, wilden ze hun geschiedenis, hun wortels, hun geheugen onthouden. Dat deden ze door de naveldans te dansen”, aldus minister van Cultuur Catherine Kathungu Furaha van de Republiek Congo. „We willen erkenning dat de rumba van ons is. Het is onze identiteit.”