Warmer weer op komst: zo lenteachtig wordt het

De astronomische lente is begonnen en na het weekend begint het ook steeds meer op lente te lijken, meldt Weeronline. Vanaf dinsdag komt de temperatuur weer in de dubbele cijfers uit en woensdag en donderdag wordt het op de meeste plaatsen 10-14 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 15 graden worden. Hoe warm het precies wordt, hangt af van de hoeveelheid zon.

Stralend zonnig wordt het namelijk waarschijnlijk niet: het weerbeeld laat zonnige perioden en wolkenvelden zien. Overheerst de bewolking, dan valt de temperatuur een paar graden lager uit. Ook in dat scenario is het duidelijk zachter dan vorige week.

Hoewel het overdag dus een stuk zachter wordt dan we van de afgelopen tijd gewend zijn, is het in de vroege ochtend nog steeds behoorlijk fris met temperaturen tussen 0 en 5 graden.