Vrouw legt onbedoeld laatste momenten van echtgenoot vast voordat haai hem opeet

Taylia Craw had geen idee dat het de laatste foto zou zijn die ze van haar man zou maken. Het jonge gezin was afgelopen maand op vakantie in Port MacDonnell aan de Zuid-Australische kust toen er zich een drama afspeelde.

Om ongeveer vijf uur ’s middags ging haar echtgenoot het water in om te snorkelen. Craw en haar tweejarige zoontje bleven op het strand spelen en waren zich van geen kwaad bewust. De vrouw nam een foto van haar zoontje op het strand, maar op de foto is in de achtergrond ook een donkere stip in het water te zien. Haar man was in de verte aan zwemmen.

Enkele momenten later zou de man, zo vermoeden onderzoekers nu, een natuurlijke dood sterven, voordat zijn lichaam werd opgegeten door een witte haai. Zijn overblijfselen werden enkele dagen later verderop op het strand teruggevonden. De hulpdiensten hadden eerder al delen van een wetsuit en een zwemvlies teruggevonden.