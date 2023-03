Einde van de teststraat nu testen niet meer nodig is

Aanleiding voor de sluiting is het besluit van minister Kuipers (Volksgezondheid) van afgelopen week dat testen op corona niet meer nodig is, ook niet bij klachten. En daarmee komt een eind aan bijna drie jaar grootschalig testen op corona.

Sinds 1 juni 2020 namen de GGD’en meer dan 31,6 miljoen testen af bij bijna 12 miljoen mensen. Daarvan was ongeveer een kwart (8 miljoen) positief.

Duizenden medewerkers

Duizenden medewerkers hebben de testen afgenomen. Het hoogtepunt van het testen lag in januari en februari 2022. Op 25 januari werden de meeste testen op een dag gedaan: 156.269. In de week van 21 februari waren de meeste locaties open: 185. Afgelopen week werden er echter nog maar 1338 testen uitgevoerd. Ook voor de callcenters was het bikkelen. Op 24 januari 2022 ontvingen zij de meeste telefoontjes: 1,05 miljoen door 186.800 mensen.

„Tijdens de lockdown konden wij een beroep doen op mensen die plotseling zonder werk kwamen te zitten, bijvoorbeeld personen uit de horeca- en evenementensector”, stelt een GGD-woordvoerder. De sluiting van de teststraten betekent echter wel dat die medewerkers weer naar wat anders moeten zoeken.

Maar een deel van de medewerkers kan binnen de organisatie blijven, meldt de woordvoerder. „Voordat de laatste fase van het testen aanbrak, hebben we hen dubbel opgeleid, zodat ze zowel kunnen prikken als testen. Daardoor kan een deel van hen nu doorstromen naar het prikgedeelte, zowel voor corona als HPV.” Want de prikstraten van de GGD blijven nog wel open. Momenteel zijn er nog 66 vaste priklocaties. Mensen die nog geen coronaprikken uit de basisserie of een herhaalprik hebben gehaald, kunnen daar nog altijd terecht.