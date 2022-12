Plan voor Europees-Japans jachttoestel: ’Ter verdediging vrije wereld’

De bedoeling is dat het de huidige toestellen, zoals de Amerikaanse F- 35 en de Eurofighter Tyfoon gaat vervangen.

De drie premiers van de landen - Meloni (Italië), Sunak (VK) en Kishida (Japan) - verklaarden dat het nieuwe toestel een bijdrage moet leveren aan de verdediging van de vrije wereld en als afschrikking moet dienen tegen de toenemende wereldwijde bedreigingen en agressie.

Vooral voor Japan is zo’n grote internationale militaire samenwerking een grote stap, maar door de toenemende dreiging van China en Noord-Korea beschouwt het land de investering als onontbeerlijk. In Europa is de behoefte aan militaire verdediging toegenomen na de inval van Rusland in Oekraïne. De drie betrokken landen willen met de samenwerking aangeven dat ze voor de Europees-Atlantische veiligheid samen optrekken.

Het programma van het te ontwerpen moderne jachtvliegtuig, het Global Combat Air Programme, zal leiden tot de integratie van de Japanse F-X met de Engels-Italiaanse Tempest. De drie bedrijven die aan de productie zijn verbonden zijn het Italiaanse Leonardo, het Britse BAE Systems en het Japanse Mitsubishi.

Data

Het nieuwe jachtvliegtuig is gebaseerd op de allernieuwste technologie, kunstmatige intelligentie en op sensoren die een enorme massa aan data kunnen ontvangen en verwerken. Het kan zowel met als zonder piloot opereren en is uitgerust om hypersonische raketten te vervoeren.

De ontwikkeling van het toestel begint in 2024. Volgend jaar wordt vooral besteed aan de verdeling van de kostenberekening en de takenverdeling tussen de drie betrokken landen. De Italiaanse regering trekt voor het project een bedrag van 3,8 miljard euro tot 2035. Overigens houden de drie landen de deur open voor samenwerking met bevriende landen.