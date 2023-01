Ontruiming Lützerath vordert gestaag

De politie moest onder meer mensen van daken halen, waar ze al urenlang in de hevige storm probeerden stand te houden. Aangehouden mensen worden het dorp uitgebracht en kunnen niet meer terug. Rond het dorp is een hekwerk aangebracht.

Spanningen

De spanningen nemen intussen toe. Zo werd in het naburige Keyenberg een auto van de politie in brand gestoken. In Keyenberg is een groot actiekamp, waar onder meer activisten die door de politie uit Lützerath zijn verwijderd, worden opgevangen.

Komende zaterdag vertrekt vanuit Keyenberg een grote demonstratie naar Lützerath, waarin onder meer de bekende Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg meeloopt. Een woordvoerster van de Nederlandse activisten in Keyenberg zei donderdag dat er vanuit Nederland vier bussen met zo'n 200 demonstranten komen. Zij verwacht zeker zo'n 20.000 deelnemers aan het protest tegen de ontruiming van Lützerath.

Duizend activisten

Na de autobrand voerde de politie strenge controles uit op mensen in en rond het actiekamp, dat daar is opgetuigd ter ondersteuning van de bezetting in Lützerath. Dat actiekamp herbergt volgens de Nederlandse woordvoerster zo'n duizend activisten. De massaal aanwezige politie vraagt mensen in Keyenberg om hun identiteitsbewijs en doorzoekt tassen, aldus de actievoerders. Ook zou de toegang tot het actiekamp een tijdlang versperd zijn geweest.

Zo'n dertig activisten hebben donderdag het hoofdbureau van de Groenen in Düsseldorf bezet en eisten een gesprek met de groene minister van Energie, die zij verantwoordelijk houden voor de ontruiming van Lützerath. De minister weigerde echter de actievoerders te woord te staan en veroordeelde het geweld dat sommige bezetters tegen de politie gebruiken. De gebeurtenissen in Lützerath leiden inmiddels tot hevige conflicten binnen de Groenen, die zowel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen als in de Bondsrepubliek in de regering zitten.