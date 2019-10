Juncker onder mes voor aderverwijding

Over de aard van de aandoening van de 64-jarige Luxemburger „worden geen details verstrekt.” De operatie vindt plaats in Luxemburg, zegt zijn woordvoerster.

Een aneurysma is volgens de website van de Hartstichting „een plaatselijke verwijding of uitstulping van een bloedvat. De doorsnede van het bloedvat is dan meer dan anderhalf keer zo groot als normaal.” Aneurysma’s kunnen in alle bloedvaten voorkomen, aldus de Hartstichting, in de hersenen, kransslagaders of het deel van de aorta in de borstholte. Het meest komen ze voor in de buikslagader. „Als een aneurysma scheurt, is dit levensgevaarlijk. Bij een kleine verwijding is die kans niet groot.”

Juncker zou normaal gesproken op 1 november zijn gestopt met werken, maar de nieuwe commissie (het dagelijks EU-bestuur) kan nog niet aantreden omdat ze nog niet compleet is. Juncker moest in augustus nog met spoed worden geopereerd aan zijn galblaas, waardoor hij een G7-top in Frankrijk miste.