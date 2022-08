Nancy Pelosi: stokebrand van 82

De absolute machtspoliticus is nooit te beroerd om stelling te nemen. Dat ze nu heksenketel Taiwan bezoekt hoeft niet te verbazen. De Democraat uit San Francisco nam al in de jaren negentig stelling tegen Peking. De theorie dat het met de mensenrechten in dat land wel goed zou komen als China economisch zou opbloeien was aan haar nooit besteed. Twee jaar nadat China de studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede (1989) bloedig brak legde ze op dat plein een banier neer met de tekst ‘Voor degene die hun leven lieten voor de democratie in China’.

Sindsdien is het niet meer goed gekomen tussen Peking en het politieke dier uit Washington. Zo streed ze voor de Tibetaanse zaak en was ze vanwege de mensenrechtenschendingen in China tegen de Olympische Spelen in dat land. Dat begon al in 1992 en zette zich voort in 2022 toen ze zich inzette voor een diplomatieke boycot van de Winterspelen in Peking vanwege de behandeling van de Oeigoerse minderheid in China.

De reactie vanuit China was doorgaans gelijk aan die van haar politieke tegenstanders thuis. Ze werd afgezet als een dilletante huisvrouw, radicaal links en later als een politieke dinosaurus die er niet meer toe doet. Het was daarom een triomf dat ze in 2019 aan haar derde termijn als Speaker of the House kon beginnen. En dat na legendarische woordenwisselingen met Donald Trump. Het deerde haar niet. Ze was kritisch op partijgenoot Barack Obama: ,,Hij wil dingen gedaan krijgen en tegelijkertijd geliefd zijn. Weet hij niet hoe het werkt?”