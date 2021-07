Dodental overstromingen in België opgelopen tot 41

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

NAMEN - Het aantal mensen in België dat door het recente noodweer en de overstromingen het leven heeft verloren, is opgelopen tot 41. Er worden in Wallonië ook nog steeds twee mensen vermist, zei de Waalse minister-president Elio Di Rupo dinsdag op een persconferentie in Namen, samen met de premier van België, Alexander De Croo.